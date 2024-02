Atalanta : Koopmeiners migliora - in campo a Genova? L'olandese proverà a rientrare in settimana a Zingonia per gli allenamenti, c'è ottimismo per il recupero Dopo la vittoria interna di domenica in ... (sbircialanotizia)

Atalanta-Lazio - scontro diretto senza Koopmeiners e Zaccagni : Gasp e Sarri cercano protagonisti Atalanta o Lazio. Chi vince alle 18:00 di oggi si prende il quarto posto, in attesa di Roma-Cagliari, con la consapevolezza che sia Gasperini che ... (sportface)

Koopmeiners dà forfait : non è stato convocato per Atalanta-Lazio Zingonia. Teun Koopmeiners non ce la fa. Il trequartista olandese non è stato convocato da Gian Piero Gasperini per Atalanta-Lazio, gara che si ... (bergamonews)

Atalanta - i convocati per la Lazio : fuori Koopmeiners e Palomino Sono 22 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Atalanta-Lazio, gara della 23ª giornata della Serie A TIM 2023-2024 in... (calciomercato)