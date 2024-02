Assalto Capitol | corte d' appello | Trump non ha l' immunità

parla non come un futuro presidente degli Stati Uniti ma parla da capo dei golpisti . Nel terzo anniversario del l'assalto a Capitol Hill , Donald Trump ... (247.libero)

(ANSA) - WASHINGTON, 06 FEB - Donald Trump non ha l'immunità nel processo per i suoi tentativi di ribaltare il voto nel 2020, culminati nell'assalto al Capitol: lo ha stabilito la corte d'appello di ...Un tentativo andato a vuoto o una mezza vittoria I sostenitori di Donald Trump ed lo stesso ex presidente degli Stati Uniti se lo domandano dopo la decisione del giudice di Washington Tanya Chutkan: ...Il giudice Tanya Chutkan ha annullato la data del processo del 4 marzo, dicendo che fisserà una nuova data una volta risolto il ricorso all'immunità di Trump per i fatti del 6 gennaio.