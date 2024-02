Assalto a Capitol Hill | Trump non ha l’immunità

Per la Corte d'Appello non vi è alcun fondamento alle affermazioni di Trump, secondo cui gli ex presidenti godono dell'immunità totale.Donald Trump non ha l'immunità nel processo per i suoi tentativi di ribaltare il voto nel 2020, culminati nell'assalto al Capitol: lo ha stabilito la corte d'appello di Washington.Donald Trump non ha l'immunità nel processo per i suoi tentativi di ribaltare il voto nel 2020, culminati nell'assalto al Capitol: lo ha stabilito la corte d'appello di Washington. Secondo la corte ...