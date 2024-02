Assalto a Capitol Hill | la corte Usa respinge la difesa di Trump | «Nessun’immunità presidenziale | vada a processo»

(Di martedì 6 febbraio 2024) Donaldnon può avvalersi dello scudo dell’immunitàdi fronte alle accuse di aver tramato per capovolgere il risultato delle elezioni del 2020, dunque l’ordine democratico negli Usa. Lo ha stabilito oggi lad’Appello del Distretto di Columbia,ndo la tesi delladel tycoon. «Nell’ambito di quest’inchiesta penale, l’ex presidenteè diventato il cittadino», scrive nella sentenza la. Altrimenti detto, può avvalersi di «tutte le difese di qualsiasi altro imputato, mentre qualsivoglia immunità che lo abbia protetto durante il suo mandato da presidente non lo protegge più da queste accuse». Il verdetto è stato pronunciato all’unanimità dai tre giudici che componevano lanel ...

