Assalto a Capitol Hill | Donald Trump non ha l’immunità nel processo Il tycoon annuncia appello

(Di martedì 6 febbraio 2024) Niente immunità pernelsull’. Secondo la corte d’federale di Washington, qualsiasi immunità possa aver protettocome presidente non lo protegge più ora nel procedimento del procuratore speciale Jack Smith per i suoi tentativi di sovvertire le elezioni del 2020, culminate appunto con l’alla sede del governo degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021. Un portavoce diha giàto che ilpresenteràcontro la decisione alla corte suprema. L’obiettivo minimo dell’ex presidente Usa, lanciata per correre nuovamente alla Casa Bianca da candidato repubblicano, è quello di ritardare ...

