ASCOLTI TV 5 FEBBRAIO 2024 | GRANDE FRATELLO 19 | 6% | LA ROSA DELL’ISTRIA 17 | 8% | AFFARI TUOI VOLA A 6 MLN 27 | 9% | GIORGINO SU SANREMO 7 | 9%

(Di martedì 6 febbraio 2024)TV 5· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – 3278 37.96 PT – 8096 38.98 24 H – 3262 37.78 PT – 7206 34.70 Tg1 Mattina + Tg1 – 326 8.25 + 314 9.50Tg1 – 902 17.60UnoMattina – 889 18.96Storie Italiane – 823 18.11Storie Italiane – 1034 19.19È Sempre Mezzogiorno! – 1777 17.97Tg1 + Tg1 Ec. – 2885 22.06 + xAspettando La Volta Buona – 1439 11.86La Volta Buona – 1633 15.97Il Paradiso delle Signore – 1689 18.92Pres. La Vita in Diretta – 1771 19.55La Vita in Diretta – 2349 21.35L’Eredità – 3619 24.51L’Eredità – 4900 27.47Tg1 – 5208 25.29Prima Festival +(21:01) – 5040 23.29 + 5974 27.85La– 2896 17.82Comm. – xGiovani – xOver – xXXI Secolo – 528 7.85 Prima Pagina – 535 16.70Tg5 – 1061 20.80Mattino 5 News – ...

Cos’è andato in onda ieri sera, lunedì 5 febbraio: La Rosa dell’Istria e non solo Vediamo insieme cos’è andato in onda nella serata di ieri, lunedì 5 ...Gli ascolti tv lunedì 5 febbraio 2024: chi ha vinto la sfida tra Rai1 con “La Rosa dell’Istria” e Canale 5 con il Grande Fratello ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 5 febbraio 2024 Su Rai 1 è andato in onda La rosa dell’Istria. Su Rai 2 Mad in Italy. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 Quarta ...