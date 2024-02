Arte Liceo Coreutico di Aversa | ultimi giorni per iscriversi

"L'istituzione del Liceo del Made in Italy costituisce una importante novità nell'ambito dell'offerta formativa a beneficio dei nostri studenti, ... (orizzontescuola)

Il Liceo Einstein di Torino, dopo giorni di autogestione, viene occupato dagli studenti . Ma gli insegnanti pronti ad attivare la DAD per chi non ... (orizzontescuola)

Condivisione, preghiera e diffusione della cultura locale: é l’iniziativa messa in campo lo scorso 27 gennaio, presso la Parrocchia di Sant’Artema a ... (ilblogdigio)

Un ex studente di un liceo pugliese, durante un'assemblea, ha esibito un cartellone con una svastica , simbolo legato al nazismo, e avrebbe anche ... (orizzontescuola)

Al via la quarta edizione del progetto Arte&Psiche che si riconferma al liceo Ginnasio Pansini nella sede di via Sangro, grazie alla sensibilità ... (ildenaro)

Profumi sonori", che ha preso il via sabato 27 gennaio ed è stata promossa dal Crams - Centro ricerca arte musica spettacolo di Lecco con la collaborazione, accanto alle due location citate, anche del ...Ottenuto il diploma di liceo scientifico presso il Liceo scientifico statale Nicolò Copernico, Renga viene spronato dal padre a partecipare al concorso per entrare nell'Accademia della Guardia di ...Giovanni Pietro Damian, in arte Sangiovanni è nato il 9 gennaio 2003 sotto il segno del Capricorno a Vicenza. È alto 1 metro e 80. Il cantante sarà alla terza partecipazione ...