Arriva la Tortellino bag | la borsa di Federico Cina che sta facendo impazzire TikTok

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024) Si chiama “bag“, e potrebbe essere la tendenza di questa stagione. Presentata alla Milano Fashion Week maschile, larappresenta proprio la forma del celebre formato di pasta. A crearla, giovane stilista romagnolo.bag, cosa vuole raccontareLaha 28 anni ed è romagnolo. Precisamente, di Sarsina, paesino di 3000 abitanti in provincia di Forlì-Cesena. Si è raccontato in un’intervista a GQ. «A casa ci sono ancora i disegni di vestiti che facevo a 7 o 8 anni, ma da adolescente vedevo la moda come un qualcosa di lontanissimo da me e da ciò che avevo intorno. Ho studiato al liceo artistico, poi ...