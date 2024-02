Ariston a tutta dance Bertè | Amoroso Mahmood e Irama puntano già al podio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Uragano in arrivo. Se stasera l’ordine d’uscita sul palco dell’fosse lo stesso delle prove di ieri, a Loredanatoccherebbe l’ultima canzone. Più o meno attorno alle due del mattino. E sarebbe un peccato perché, vuoi per il carisma, vuoi per i capelli con la tinta di un’altra dimensione, la presenza della divina nel ventre dell’astronave festivaliera assomiglia a quella di una zia venuta da Venere a insegnare cosa sono vita e rock’n’roll. Quando allarga le braccia "E sono pazza di me, sì perché mi sono odiata abbastanza" sembra voler stringere il mondo. L’unico problema sarà mantenere l’intonazione giusta per quattro sere. Altro pezzo di vita quello raccontato da Alessandrache in Fino a qui racconta, in bilico tra Vasco e Kassovitz, il suo precipitare "ad occhi chiusi, sopra la follia" con cinquanta proiettori ...