Aria irrespirabile a Milano a causa dell’inquinamento e dell’anticiclone; cambiamenti in arrivo grazie a piogge e vento

(Di martedì 6 febbraio 2024) Gli esperti notano un lieve miglioramento rispetto alla settimana scorsa ma, anche ache non ne permette la circolazione, l’in Lombardia (e asoprattutto) rimane pessima e. L’incidenza delle misure antinquinamento promosse dalla Regione Lombardia lo scorso 30 gennaio, dopo che i livelli di pm10 avevano superato la soglia massima per il sesto giorno consecutivo è stata modesta. I livelli di inquinamento e la qualità pessima dell’sono preoccupanti, tanto che la classifica quotidiana stilata da IQAir, il 2 febbraio vedeva la città dial nono posto tra le metropoli più inquinate al mondo. Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Europa Verde, pone l’accento sulla situazione di “estrema pericolosità per la salute ...

I livelli di smog a Milano e in Lombardia restano alti e potenzialmente molto pericolosi per la salute delle persone. Da giorni le condizioni meteo, con venti e piogge assenti, non aiutano a smaltire ...I clamorosi dati Arpa mostrano come il 2023 per l'Alta Italia sia stato l'anno più balsamico di sempre, come il 2022 prima di lui, perfino in Emilia Romagna. Paradossalmente, l'aria più impestata ...