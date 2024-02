Arera | 73 euro anno per luce su servizio a tutele graduali

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il risparmio sulla bolletta dellaper i clienti del(che dal 1/o luglio sostituirà il mercato tutelato per chi non sceglierà il mercato libero) dovrebbe essere sui 73all'per utenza, sulla base dei dati attuali, che però potrebbero cambiare fra 5 mesi. Lo rende noto, l'autorità pubblica dell'energia, in un comunicato. "Le condizioni economiche definitive del, uguali in tutta Italia, potressere definite e rese note solo in prossimità del passaggio al nuovo, nel mese di giugno - scrive-. Queste condizioni economiche includono la media ponderata dei prezzi di aggiudicazione ...

Bolletta elettrica in calo del 10,8% nel primo trimestre 2024 per gli utenti del mercato tutelato. Lo rende noto l'Arera , l'autorità pubblica per ... (ilmattino)

Bolletta elettrica in calo del 10,8% nel primo trimestre 2024 per gli utenti del mercato tutelato. Lo rende noto l'Arera , l'autorità pubblica per ... (ilmessaggero)

Sino al 30 maggio 2024 è possibile richiedere il "Bonus Idrico Integrativo 2024", il contributo destinato a chi vive in condizioni di particolare svantaggio economico ed è in possesso di un'utenza ges ...La spesa per il metano per la famiglia tipo sale di circa 179 euro l’anno, anche se cala il costo della materia prima gas. Ecco quanto spendiamo ..."A titolo esemplificativo e non definitivo - scrive ancora Arera -, sulla base dei dati attualmente disponibili relativi al numero di clienti coinvolti, e non su quelli effettivi di giugno 2024" la ...