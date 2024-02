Apple chiama a raccolta i giovani sviluppatori | i migliori andranno a Cupertino

Matteo Renzi: "Facile chiamare Elon Musk per fargli fare lo spot, tu devi portare non l'uomo con cui farti la foto ricordo. Quando Tim Cook è venuto da me a Palazzo Chigi io gli ho detto di fare la ...Una giornalista del Wall Street Journal ha testato Apple Vision Pro in cucina. Ecco come se l'è cavata il visore tra i fornelli.Il 2024 è cominciato con l’annuncio da parte di Elon Musk del primo riuscito (a suo dire) impianto di un microchip Neuralink in un cervello umano, e sta proseguendo con l’entrata in commercio del ...