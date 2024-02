“Apnea” di Emma | testo del brano in gara a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024) Nelsi vuole raccontare un sentimento che sente finalmente il bisogno di chiedere scusa («È colpa mia se adesso siamo in bilico») ma che si scopre ancora capace di togliere il respiro (e la cantante ce lo farà letteralmente sentire). Ecco ildi “” di. “” di, ilCi incontriamo qui nei corridoiDi un albergoE mi chiedoSe alla fine siamo ancora noiO è diversoIo non credoTrovale tu le paroleNelle onde del televisoreO del mareIoSe avessi un telecomandoNon ti cambierei maiIo non so dove sto andandoDimmi tu dove vaiTi lascio un altro messaggioMa che te ne faraiDimmelo quanto ti mancoTu già lo saiÈ colpa miaSe adesso siamo in bilicoMa è colpa tuaHai gli occhi che mi uccidonoLo sai peròMi fai sentire il brivido di stare beneDi stare ...