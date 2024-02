Anziano maltrattato e morto nella casa di riposo | Così hanno lasciato mio padre | ecco le foto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Rimini, 7 febbraio 2024 – Le gambe, compresa quella operata al femore da poco, sono appoggiate in fondo al letto. La mano afferra la sponda in legno come per sorreggersi l’anima. Indossa un sottile pigiama grigio. Sotto la cintura appare nudo, disteso su una chiazza provocata nel materasso dalla sua stessa urina. Èche undi 88 anni, affetto da demenza senile e invalido al 100%, sarebbe stato trovato dai propri figli e dall’anziana moglie all’indomani del suo ricoverodi’La Marina’. Non c’è pace per la struttura per anziani di Bellaria-Igea Marina che, dopo essere uscita allo scoperto, fornendo la propria versione dei fatti sui presunti errori di comunicazione che avrebbero impedito alla famiglia di Mario Zanoni di apprendere del ricovero e decesso del parente se non ...