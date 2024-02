Anziani picchiati | umiliati e imbottiti di psicofarmaci | 4 arresti in una Rsa

(Di martedì 6 febbraio 2024) AGI - Sequestro di persona, maltrattamenti, falso ideologico. Sono i reati contestati dai carabinieri del Nas nell'ambito di un'inchiesta su una casa di cura pera Marino, nella zona dei Castelli Romani. Secondo quanto emerso dalle indagini gliospiti della struttura erano privati anche di qualsiasi attività ludica o ricreativa e talvolta a loro venivano arbitrariamente somministrati farmaci benzodiazepine e tranquillanti di vario genere. Il gip del Tribunale di Velletri ha ordinato l'esecuzione di 4 misure cautelari, di cui tre aglidomiciliari, nei confronti della titolare della comunità di alloggio per, due operatrici socio-sanitarie e un medico di medicina generale di Ariccia. Per quest'ultimo, in particolare, è stato disposto il divieto temporaneo dell'esercizio della professione ...

incubo in casa per oltre un’ora a Lentate sul Seveso: anziani Sequestrati e picchiati da una banda di rapinatori in cerca della cassaforte. Una ... (ilnotiziario)

Sin dalle prime battute dell'inchiesta, la donna, di 45 anni, risultava essere la principale indiziata. E' stata lei, in stato confusionale, a confidare ai soccorritori di aver ucciso l'uomo ...Tre minuti di fuoco tra leva del freno e cambio delle marce ma le foto trappole per i rifiuti immortalano tutto e scatta la sanzione CIVITAVECCHIA - Lui molto ...Secondo l’accusa decine di anziani ospiti di una casa di riposo a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, erano stati maltrattati, umiliati e picchiati per anni. La situazione si era acuita durant ...