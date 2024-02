Antico reperto recuperato dai fondali della Grotta Azzurra

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn blocco calcareo lavorato, risalente probabilmente ai tempi dell’antica Roma, è statodaidi Capri. Su iniziativaSoprintendenza Abap per l’Area Metropolitana di Napoli – soprintendente Mariano Nuzzo – i carabinieri del Nucleo Subacqueo con l’assistenza di quelli del Nucleo Tutela Beni Culturali, ieri si sono immersi suidell’antro di Tiberio e dopo una serie di operazioni hanno effettuato il recupero. Dopo aver riportato ila galla, i militari hanno trasferito il blocco all’interno dello spazio aperto del Comune di Capri dove è rimasto custodito in attesa che la soprintendenza decida un luogo dove collocarlo definitivamente. L'articolo proviene da ...

