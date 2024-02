Anticipazioni Gf | Beatrice Luzzi tradita da Vittorio Menozzi

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di martedì 6 febbraio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione che adesso si schiera con gli altri concorrenti: nuova strategia? Terminata la puntata sono inevitabili le polemiche che coinvolgono i nominati. Parliamo di, attaccato da tutti per l’amicizia con. Dopo essersi avvicinata all’attrice per piacere al pubblico, si è ritrovato la casa contro e ha deciso di fare dietrofront, ignaro che il pubblico sarebbe stato dalla sua parte. Le parole diSubito dopo la puntataviene circondati da tutti, che ...