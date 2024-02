Annalisa | chi è il marito Francesco Muglia | ”Sposarsi significa trovare un equilibrio senza rinunciare a niente di se stessi”

(Di martedì 6 febbraio 2024)è ildella cantante. I due si sono sposati lo scorso giugno, dopo una frequentazione di circa due anni. Ecco qualche curiosità sulla vita privata e professionale deldella cantante., chi è e cosa fa IlSussidiario.Netè nato il 23 luglio 1980 a Padova. Ha due fratelli, Stefano e Michele, e una sorella: Maria Chiara. Il papà deldiè un impiegato di banca mentre la madre è casalinga.è laureato in Lettere all’università di Padova e, in seguito, ha studiato anche a Stoccolma. Successivamente, fra il 2007 e il 2008 ha frequentato un master in marketing, ...

Annalisa e Angelina Mango nettamente sul podio. Secondo i bookmakers Snai non ci sono dubbi. Nelle quote - scommesse che riguardano la kermesse ... (oasport)

Grande attesa anche per lei a Sanremo 2024. Annalisa Scarrone, conosciuta semplicemente come Annalisa , esordisce nel 2010 ad ‘Amici’, dove si ... (caffeinamagazine)

Trenta cantanti in gara. Molti nomi conosciuti. Tanti ritorni. Qualche esordio. Alla 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana, alla cui direzione artistica troviamo saldamente Amadeus, si ...Annalisa, il testo di sinceramente Sesta partecipazione in ...A maggio l'artista sarà in concerto all’Arena di Verona: “Chi mi conosce sa che quando mi è stato chiesto in passato quale fosse un sogno ...Annalisa, dopo l’evento del Forum di Assago dello scorso novembre e il nuovo calendario del suo tour Tutti nel vortice Palasport che, in partenza ad aprile, ha annunciato il suo primo live all’Arena ...