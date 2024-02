Anghiari | via libera ai finanziamenti Pnrr per una raccolta rifiuti smart

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Arezzo, 6 febbraio 2024 – Un finanziamentoda quasi un milione di euro per realizzare un sistema di isole ecologiche interrate ad accesso controllato a servizio della cittadinanza. L’amministrazione di, in collaborazione con Sei Toscana e Ato Toscana Sud, presenta l’intervento che interesserà prossimamente il comune valtiberino e che consentirà di attivare unaintegrata dei, coniugando un sistema tecnologicamente all’avanguardia e mitigando l’impatto visivo in termini di decoro urbano. Grazie all’assegnazione del finanziamento da 860.000 euro proveniente dai fondi, conferito dal Ministero dell’Ambiente lo scorso luglio al progetto presentato da Sei Toscana su indicazione di Ato Toscana Sud, entro la fine del 2025 il comune sarà dotato di ...