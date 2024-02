Angelo Duro | “I moralisti mi hanno fatto diventare ricco Sanremo? Uno schifo Volevo i fischi invece mi hanno applaudito”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) “C’e chi si vanta di essere solare, simpatico, buono, onesto, bravo, perbene, io mi vanto di essere antipatico. Perché non c’è niente di peggio di uno che fa il simpatico. La simpatia non esiste. I simpatici sono dei grandissimi st… che ancora noncoming out. Si nascondono”. Così parlòintervistato dal Corriere. Il comico lanciato da Le Iene continua a collezionare sold out nei suoi spettacoli a teatro, durante i quali non di rado insulta il pubblico. Una ‘qualità’ che non tutti: “Come insulto io non lo sa fare nessuno. Io ho la credibilità per poterlo fare Sono diventato il più forte di tutti a dire alla gente quanto fa. Per questo loro mi amano. Perché io lo so fare”. E ancora: “Io allevio i malesseri. Perché ...