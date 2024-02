Andro chi è la moglie del tastierista dei Negramaro | Lavinia Biancalani

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024)ildeiè sposato con la, la founder e direttrice creativa di Thestylepusher e Tsp Management: la coppia ha una figlia di nome Bianca ed è in attesa di un nuovo figlio in arrivo a breve. Stasera la band salentina ritornerà al Festival di Sanremo con il brano Ricominciamo Tutto. Nei 13 anni di esperienza maturata nel ruolo di creative director e digital strategist,ha saputo mettere in campo capacità creative, gestionali e di problem solving, di leadership e manageriali riuscendo a seguire il flusso delle attività, dalla ricezione del brief alla presentazione dell’output, passando per strategia e analisi, definizione dell’idea creativa e produzione, con particolare attenzione alla gestione del budget in ognuna delle fasi di realizzazione del progetto.Nel 2013 ...