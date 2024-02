Andretti-Formula 1 | un botta e risposta infinito | nuovo capitolo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024) Nuova, ma non troppo, polemica all’interno del mondo della F1 che potrebbe mettere ancor più in contrapposizione Liberty Media e la FIA. Il pomo della discordia, questa volta, riguarda il binomio, fin qui abortito,1. Nello scorso mese di ottobre, infatti, il marchio che si è legato a Cadillac aveva incassato l’ok dall’ente presieduto da Mohammed Ben Sulayem per l’iscrizione ai prossimi campionati iridati del Circus dopo un rigoroso processo di valutazione basato su criteri sportivi, tecnici, finanziari e di sostenibilità ambientale. Un primo passo positivo che è stato cancellato, invece, dalla società che detiene i diritti dell’universo automobilistico più importante e famoso del mondo: mercoledì scorso è giunto il parere negativo con Michaelche non potrà concorrere in1 nel breve ...