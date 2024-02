Andrea Giambruno torna “da lei” | l’annuncio bomba del giornalista

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 6 febbraio 2024) L’ormai ex compagno della premier Meloni, dopo il “silenzio stampa” forzato a causa dello scandalo dei fuorionda,con un annuncio shock. Nella mente dei telespettatori forse sono ancora presenti gli avvenimenti che di fatto fecero cacciare viadalla televisione. Il, ex “first gentleman”, ed ex della Premier Meloni, venne registrato in numerose occasioni in cui faceva affermazioni sessiste e offensive nei confronti delle sue collaboratrici.ha fatto dichiarazioni shock – Cityrumors.it – Fonte: ANSAUno scandalo che non è rimasto impunito, e infattiè scomparso dalle scene. Ma solo per un po’, infatti le sue ultime dichiarazioni hanno sconvolto pubblico e operatori nel settore ...