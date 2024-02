Ancora degrado e vandalismi all’interno del parco di Spezzano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ildi, ovvero l’area verde retrostante piazza Falcone e Borsellino, vandalizzato nella notte tra domenica e lunedi. Tracce evidenti di ‘bivacchi’ e danneggiamenti assortiti, quelli segnalati da Roberto Montorsi, capogruppo in consiglio comunale e coordinatore del distretto ceramico di Forza Italia che su quell’area a ridosso della ‘nuova’ piazza diinvita da tempo a tenere alta la guardia. Quando lanciò l’allarme la prima volta il termine ‘baby gang’ non eraentrato nel linguaggio comune, "ma la situazione, in quella zona, era già al limite, con annesso disagio per residenti e commercianti". Già nel 2021 Montorsi aveva segnalato il problema della presenza molesta di bande di ragazzini. "E nel 2022 – racconta Montorsi – proposi un ordine del giorno al consiglio comunale per ...