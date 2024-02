Ancora autovelox colpiti | emuli di Fleximan dall' Umbria alla Calabria

(Di martedì 6 febbraio 2024) Se sia un nuovo caso di, il primo ine l’ennesimo a livello nazionale, non è possibiledirlo ma di certo è stato abbattuto non fortuitamente l’instto lungo la Flaminia nella zona di Spoleto. Cosa sia successo e chi ne sia responsabile dovranno stabilirlo gli accertamenti della polizia locale. Il nuovo caso di danneggiamento di un rilevatore di velocità sulla...

Un altro autovelox fisso abbattuto . Dopo Veneto, Lombardia e Piemonte stavolta siamo in via Dismano alle porte di Ravenna, all'altezza della ... (europa.today)

Spezia, 28 gennaio 2024 – ancora un autovelox abbattuto in provincia di Spezia. E’ il terzo in sole 24 ore dopo i due danneggiati ieri nel ... (lanazione)

Non si ferma l’abbattimento di autovelox. L’ultimo episodio, il sedicesimo in Veneto, è stato registrato a Santo Stefano di Cadore (Belluno), lungo ... (ilfattoquotidiano)

E' stata tagliata alla base la struttura di alluminio che sostiene l'autovelox danneggiato nella notte lungo la statale Flaminia in direzione Foligno-Spoleto all'altezza del bivio Eggi - Acquasparta - ...Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!Di Giovanni Cardarello La vicenda che vi stiamo per raccontare, se non fosse ‘tragica in termini economici e di danno sociale, sarebbe certamente buffa. Parliamo di… Leggi ...