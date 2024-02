Anche Sinner va in Arabia Saudita al torneo che assegna 6 milioni di dollari al vincitore

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 6 febbraio 2024) Che ci fanno Djokovic, Nadal, Alcaraz,, Medvedev e Rune, tutti assieme in campo a Riad, nel pieno d’ottobre, con la corsa per le Finals ancora in ballo? Semplice: giocano “The 6 Kings Slam”. Ovvero un ricchissimodi esibizione che l’s’è inventato dal nulla per posizionarsi di forza nel calendario Atp. È la sfida araba alle Finals,invitato I dettagli economici dell’operazione non sono stati ancora resi noti, ma secondo alcune fonti dei media inglesi ilpotrebbe guadagnare fino a 6di, mentre agli altri partecipanti sarà garantito un gettone di presenza da 1,5di. Considerando che il premio in denaro di Wimbledon è di 2,35 ...