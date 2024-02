Anche Caryl Menghetti si avvale della facoltà di non rispondere | in silenzio davanti al gip

(Di martedì 6 febbraio 2024) Dopo Clarissa Da Costa, la 39enne di Nembro che venerdì sera ha dato fuoco al compagno Alessandro Ruggeri a Nembro – quest’ultimo ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni –ha scelto ildurante l’interrogatorio di garanzia con il gip: la 46enne, accusata dell’omicidio del marito Diego Rota il 25 gennaio a Martinengo, lunedì pomeriggio (5 febbraio) si è avvalsadi nonassisitita dall’avvocato Fabrizio Bosio. Una scelta maturata a una settimana dal trasferimento nella camera di sicurezza del Papa Giovanni, riservata ai pazienti con necessità psichiatriche in stato di restrizionelibertà personale. Lo scorso 29 gennaio, quattro giorni dopo il delitto, il gip Riccardo Moreschi ...

Dopo aver spezzato un primo coltello, Caryl Menghetti ne avrebbe preso un altro per finire ciò che aveva drammaticamente iniziato ...Si fa sempre più chiara la dinamica dell’omicidio avvenuto lo scorso giovedì 1 febbraio a Martinengo, provincia di Bergamo ...Anche quel giovedì Caryl ha avuto una crisi. Come racconta il Corriere della Sera, sarebbe stata una vicina di casa a contattare il 118 e richiedere l’intervento dei medici in casa dei Rota. Ma dopo ...