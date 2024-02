Ana Ivanovic su Sinner | “Se continua così vincerà molti slam”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 febbraio 2024) Anaha rilasciato un’intervista a Ubitennis in cui ha parlato anche di Jannike della sua vittoria agli Australian Open: “È stato incredibile il modo in cui ha giocato l’intero torneo. Ha dimostrato forza mentale e resilienza. Il modo in cui colpisce la palla lo rende fantastico da vedere“. La tennista serba ha poi spostato il focus su Darren Cahill, suo ex allenatore e oggi alla guida dell’altoatesino: “Mi è sempre piaciuto lavorare con Darren perché è un grande conoscitore di tennis. Mi ha sempre dato i consigli migliori nei momenti in cui ero maggiormente sotto pressione. Trovava sempre le parole per calmarmi e indicarmi la giusta direzione. Sono stato molto felice quando l’ho visto nel box di Jannik“.ha poi fatto un parallelo con sé stessa, che nel 2008 a 21 anni ha vinto il Roland Garros: “Ora è un ...