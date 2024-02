Amico del popolo | dimmi perché Naike Rivelli | pesantissimo attacco a Fiorello | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) La protesta degli agricoltori contro le nuove normative UE e il Festival di Sanremo, due binari apparentemente paralleli e che, invece, sono molto vicini ad incrociarsi e intrecciarsi. Durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse canora, il direttore artistico Amadeus ha definito “sacrosante” le manifestazioni di dissenso degli agricoltori italiani e fatto una promessa: “Se vengono, li accolgo sul palco”. E così sarà, come annunciato da Danilo Calvani, tra i leader del movimento, che ha dichiarato: "Siamo in contatto con l'organizzazione del Festival per stabilire i dettagli”. Più canzonatorio, invece, Rosario, che condurrà il Dopofestival con il suo Viva Rai 2 notturno. A domanda precisa, ha ironizzato con Amadeus: “Tu lo sai chi sarà il primo a salire con il trattore sul palco? Al Bano!”. Risposta che non è piaciuta ...