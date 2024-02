Amici Miei a segno a San Casciano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Più ombre che luci nel diciannovesimo turno di Prima e Seconda categoria. Giovani Via Nova, Tempio Chiazzano e CQS Pistoia hanno perso per 1-0, rispettivamente contro il Forte dei Marmi, l’Academy Porcari e il Città di Capannori. E tutte e tre languono in piena zona retrocessione. Al pari del Pescia, che ha se non altro pareggiato in casa con il Capezzano Pianore. Passando al girone C, il Quarrata aveva la possibilità di rientrare in zona playoff battendo il Ginestra Fiorentina diretto concorrente. Gli uomini di miste Fabbri hanno tuttavia ottenuto un pareggio senza reti e ora la vetta dista sette lunghezze. Una rete di Baldi ha invece permesso aglidi espugnare il campo della Sancascianese: gli aglianesi di coach Giugni vedono adesso l’uscita dalle sabbie mobili distare solamente tre punti. Scendendo in Seconda categoria, la Montagna ...