Amici 23 | scatta la gara al televoto | colpo di scena nel daytime

Nel pomeriggio di ieri è andata in onda un nuovo appuntamento del pomeridiano di Amici . Anche questa volta non è mancato lo scontro tra ... (dailynews24)

Amici 23 - Rudy Zerbi convoca ancora gli allievi e scatta il provvedimento : "Siete vergognosi" [VIDEO]

Durante il daytime di oggi ad Amici23, Rudy Zerbi ha di nuovo convocato gli allievi ed è scattato il provvedimento per ciò che successo nella scorsa ... (comingsoon)