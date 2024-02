America Ferrera | l' attrice candidata all' Oscar per Barbie debutterà alla regia

(Di martedì 6 febbraio 2024) L'dirigerà un adattamento cinematografico del romanzo I Am Not Your Perfect Mexican Daughterall'per la sua interpretazione inprestocon l'adattamento del romanzo I Am Not Your Perfect Mexican Daughter. Il progetto è attualmente in fase di sviluppo presso la Orion Pictures di proprietà degli Amazon MGM Studios, con la sceneggiatura affidata a Linda Yvette Chávez. Il film, tratto dall'omonimo romanzo di Erika Sánchez, bestseller del New York Times, era stato precedentemente proposto a Netflix. I Am Not Your Perfect Mexican Daughter, la trama La storia segue Julia Reyes, un'adolescente con una lingua tagliente, un'arguzia feroce e il grande sogno di diventare una ...

America Ferrera pronta per il debutto dietro alla macchina da presa America Ferrera, attrice che recentemente ha recitato in Barbie ...- Voto 10 - Notizie sul cinema: film, attori, registi, recension ...Fresca della sua prima nomination all'Oscar per Barbie, America Ferrera è pronta a fare il suo debutto alla regia. I Am Not Your ...America Ferrera debutterà alla regia con I Am Not Your Perfect Mexican Daughter, in lingua italiana tradotto con Non sono la tua figlia perfetta. Reduce dalla sua prima nomination agli Oscar per ...