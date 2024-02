Amdeus ha fatto tutta la sua scelta disco del Festival basandosi sul loro sound

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 6 febbraio 2024) A Sanremo 2024 i The Kolors hanno la canzone con il titolo più disarmante: Un ragazzo, una ragazza. Talmente semplice e auto evidente che, in questi tempi di non binarismo sembra un dualismo reazionario. Eppure se il mondo è arcobaleno, includerà pure «girl loves a boy and a boy loves a girl» come cantava Madonna in La isla bonita e pure Nino D’Angelo nella sua canzone omonima del 1985. E di certo, tra Big Mama e le altre sfumature queer di unoriented, la descrizione di questa conoscenza – nata dalla vista di un ragazzo che cercava di “rompere il ghiaccio” con una ragazza alla Stazione Centrale di Milano – non stona. ...