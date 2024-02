Ambrosini | «L’Inter ha un giocatore superiore | Calhanoglu»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 6 febbraio 2024) Le parole di Massimosul centrocampo dele in particolare Hakan: «Nettamente» Tutti sono rimasti colpiti dalla gara giocata domenica sera da Hakan. Massimoha commentato in diretta Inter-Juventus e oggi propone le sue riflessioni su La Gazzetta dello Sport. COSA COLPISCE DI LUI – «Tante cose. Su tutto, forse, salta all’occhio il mix tra tecnica e qualità difensiva, la prontezza nella riconquista con cattiveria. É un play molto diverso da altri, il dinamismo del centrocampo delè altissimo». SIMILE A PIRLO – «No, c’è pochissimo in comune. La vera similitudine è nella capacità di calciare in tutti i modi, di pescare un uomo a 40 metri» IL MENO SOSTITUIBILE CON LAUTARO – «Sì, vale lo stesso ...