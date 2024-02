Ambiente | online il nuovo numero di EcoFuturo Magazine | la rivista dedicata alle innovazioni ecotecnologiche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024)ildi(il pdf interattivo è disponibile anche a questo link), lacreata dal gruppo fondatore del Festival. In questosi parla di “tempo liberato“, le scelte ecologiche per vivere in modo più felice e sostenibile L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.