Amadeus | amo Sanremo | ma penso cose nuove

(Di martedì 6 febbraio 2024) 13.45 "Amo il Festival, ma credo debba chiudersi un ciclo, anche per ricaricarsi, pensare a". Cosìin conferenza stampa a. Ribadisce: "Porte aperte ai trattori, non cambio idea. Ma nessuno mi ha contattato". Sul palco della prima serata,a condurre conci sarà Marco Mengoni, vincitore dello scorso anno."Ho riguardato i vecchi Festival. La mia musa è Anna Marchesini, un genio assoluto", dice. Alla domanda se sono antifascisti,e Mengoni rispondono:"Sì,lo siamo" e cantano un pezzetto di "Bella ciao".

Mi piace molto il rock, i Dire Straits, Tracy Chapman, ma amo anche gli artisti italiani, come Marco Mengoni, Laura Pausini.