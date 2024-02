“Amadeus” | il brano di Etta è già cult – Ascolta il podcast

"Noi antifascisti", dicono il cantante e il direttore artistico, che rivela: "Due anni fa provai a invitare due attori della 'Casa di Carta' per cantarla" Amadeus e Marco Mengoni in conferenza stampa ...Che c'entra Bella Ciao con Sanremo 2024 Tra le polemiche su TeleMeloni (la Rai lottizzata dai partiti al governo) e i trattori che minacciano di arrivare all'Ariston (guidati da Ornella Muti, nientem ...(Adnkronos) - Duetto in sala stampa a Sanremo 2024 con Amadeus e Marco Mengoni che intonano Bella Ciao nel siparietto all'insegna dell'antifascismo in sala stampa oggi, complice l'inviato ...