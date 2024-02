Amadeus e Mengoni | cantano “Bella ciao” Un mese fa la promessa | politica fuori dal festival video

Sanremo 2024. Seconda conferenza stampa per Amadeus in vista dell'esordio di stasera del Festival. Amadeus condurrà per la quinta volta consecutiva ... ()

In mezzo ad una conferenza stampa senza grandi avvenimenti - come spesso succede il giorno della prima serata - due piccoli e interessanti siparietti. Marco Mengoni ha prima cantato un frammento di "E ...condotta per il quinto anno consecutivo da Amadeus, che sarà affiancato da Marco Mengoni. Sanremo 2024 accoglierà sul palco anche la campionessa di sci Federica Brignone, prima sciatrice italiana a ...Amadeus annuncia la scaletta e l'ordine dei cantanti della prima serata del Festival di Sanremo 2024 in programma stasera 7 febbraio. Affiancato dal co-conduttore di questa prima serata, Marco Mengoni ...