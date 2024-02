Amadeus e Fiorello beati tra le donne | tutto sulla prima serata

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 febbraio 2024) «Mai ricevuto pressioni dalla Rai per fare un festival meloniano. Posso smentire qualunque cosa., a meno di ventiquattro ore, dell'inizio della 74 edizione del Festival di Sanremo, è carico a pallettoni per affrontare quella che dovrebbe essere l'ultima conduzione della manifestazione canora. Ho incontrato – continua- Roberto Sergio appena è diventato amministratore delegato e mi ha detto: puoi continuare a fare il Festival liberamente come hai fatto negli ultimi quattro anni. Non mi ha mai fatto una telefonata per chiedere chi ci sarà. Nei Festival precedenti mai cercato cose sensazionali a tavolino. I miei festival non sono schierati, in passato sono stato attaccato sia da destra sia da sinistra». Il vincitore? «Quest'anno è veramente incerto. Ma sono certo che nella top 5 ci sarà qualcuno che non ci aspettiamo». E sui dati dei possibili campioni dichiarati ...