Altalena L’Andrea Costa sale | la Virtus scende

(Di martedì 6 febbraio 2024) Quando perdi non arrivano mai buone notizie. Ma pure da una sconfitta si possono trarre buone indicazioni. Domenica laè andata molto vicina alla vittoria sul campo della capolista Ruvo di Puglia. La squadra di Mauro Zappi ha fatto vedere di che pasta è fatta impegnando fino all’ultimo secondo i pugliesi, recuperando quasi totalmente un disavanzo di 21 punti e giocandosi con Magagnoli il pallone decisivo. Con l’assetto definitivo dovuto all’arrivo di Valentini, la V imolese ha mandato 4 giocatori in doppia cifra, tutti gli altri a referto con almeno un canestro. Ora le rotazioni sono più lunghe e risultati si sono visti: "Ci è mancato un centimetro – commenta coach Zappi – sparso per tutta la partita, averlo avuto sulle scelte individuali di Ruvo, nei rimbalzi offensivi del primo quarto o nelle palle perse ci avrebbe aiutato. I nostri centimetri mancanti sono ...