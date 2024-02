Allegri via dalla Juventus | Giuntoli ha già chiamato il nuovo allenatore

(Di martedì 6 febbraio 2024)e lapossono separarsi a fine stagione,si muove già per il sostituto: contatti avviati con l’di Serie A Massimilianovia. Tra l’toscano e il club bianconero questo potrebbe essere l’anno dell’addio. Nonostante un contratto fino al 2025, al termine del campionato potrebbe arrivare il divorzio. Nulla è ancora deciso, ma sembra improbabile percontinuare in scadenza di contratto: le ultime indiscrezioni raccontano della necessità di un prolungamento, unattestato di stima e soprattutto un’investitura come personaggio centrale nelprogetto per proseguire insieme. Insomma: senza rinnovoa ...

La Juventus è pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto e il distacco dalla vetta della classifica è sempre di due punti dopo il pareggio ... (calcioweb.eu)

«Tanta leggerezza e tanta autoironia in una sola, luminosissima, donna» ha scritto su Instagram Cristiana Capotondi salutando per l’ultima volta la ... (vanityfair)

Max Allegri dovrà decidere nei prossimi mesi se continuare alla Juventus, dove ha ancora un altro anno di contratto, o cambiare aria: come riportato da "Calciomercato.it", il ...per non parlare delle tante azioni sprecate per via di un ultimo passaggio sbagliato. Ad Allegri, forse, più che l'atteggiamento attendista del primo tempo si possono rimproverare le scelte sui cambi: ...Carlos Alcaraz è sceso in campo solo 5 minuti nel match perso dalla Juventus contro l'Inter a San Siro domenica scorsa, ma avrebbe già convinto lo staff tecnico del club ...