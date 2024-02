Allegri riflette sul futuro | “No a una Juve giovane”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 6 febbraio 2024) Questioni di bilancio e scelte tecniche potrebbero portare laa sposare un progetto più sostenibile e, in cui non è detto chesarà l’allenatore. Giuntoli punta a rifondare lantus: vorrebbe investire su giovani interessanti e abbordabili dal punto di vista finanziario, ma perl’idea di unatroppopotrebbe essere un problema. Fabrizio Ravanelli, ex attaccante dintus e Lazio, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare della sfida Scudetto fra Inter ee per ragionare del possibiledell’allenatore bianconero. Massimiliano(LaPresse) ??“La partita di domenica tra Inter eha fatto capire che ...