Allarme vaiolo delle scimmie | dobbiamo aspettarci una nuova pandemia?

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di martedì 6 febbraio 2024) Da qualche giorno si sente parlare delche ha colpito alcune persone al Nord della nostra penisola. Di cosa si tratta?Possiamo già parlare di unaoppure la situazione non è così grave come può sembrare? Quello che è certo è che bisogna sicuramente stare attenti e riconoscere i primi sintomi di questa malattia. Secondo la cronaca, dalla stessa sono state colpite ben dieci persone, tutte appartenenti alla città di Firenze. La scoperta di questi casi è dovuta ad un medico di famiglia del Mugello.a Firenze – InformazioneOggi.itCostui, vedendo il proprio paziente in simili condizioni, non ha esitato a fare ulteriori accertamenti per poi scoprire ildie, addirittura, ...