Allarme bomba a Sanremo rientrato | cosa è successo a Villa Nobel e chi c’era dei big del Festival

Sanremo , 6 febbraio 2024 – Paura nella serata di ieri a Sanremo dove è stata sgomberata in gran fretta Villa Nobel , mentre era in corso una cena di ... (ilfaroonline)

Festival di Sanremo : allarme bomba , evacuata Villa Nobel dove era in corso una festa promossa da Radio Mediaset per l’avvio di Sanremo La notte a ... (puntomagazine)

E’ il giorno dell’inizio del Festival di Sanremo e la vigilia non è stata semplice per molti cantanti. Una villa è stata evacuata a causa di una ... (notizie)

Sanremo, 6 feb. (askanews) – Misure di sicurezza rafforzate a Sanremo, dopo l’allarme bomba – subito rientrato – e l’evacuazione di Villa Nobel ieri notte. Pattuglie di carabinieri e polizia intorno a ...La chiamata anonima che ieri sera annunciava un 'pacco bomba' a Villa Nobel di Sanremo dove era in corso una cena di gala promossa da Radio Mediaset è partita da una scheda sim sulla quale sono in ...I partecipanti si erano appena seduti per la cena quando all'improvviso hanno fatto irruzione le forze dell'ordine chiedendo di lasciare immediatamente il luogo Momenti di paura a Villa Nobel a… Leggi ...