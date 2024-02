Allarme bomba a Sanremo | la reazione dei cantanti e dei vip presenti alla cena | “Siamo salvi”

(Di martedì 6 febbraio 2024) Aè scattato un'durante unain corso a Villa Nobel,quale eranomolti deiin gara. L'accaduto è diventato virale sui social in breve tempo, così come le reazioni deie dei vip. "Siamo salvi", ha commentato Il Tre, mentre si dirigeva verso l'auto con Geolier.

Momenti di paura a Villa Nobel a Sanremo, dove era in corso un party per il Festival . L'edificio è stato evacuato per un Allarme bomba , dopo una ... (iltempo)

Un alla rme bomba ha mandato in tilt le attività alla sede di Radio Mediaset a Sanremo, in particolare Villa Nobel, forzando l’evacuazione del ... (tutto.tv)

Villa Nobel è stata evacuata a causa di un allarme bomba lanciato durante una festa alla quale erano presenti anche gli artisti. È stato segnalato un allarme bomba alla vigilia del Festival di Sanremo ...La serata del Green Carpet di Sanremo 2024 prende il via con un gran botto, per fortuna solo in senso figurato, considerando che l'allarme bomba diffuso nella città ligure si è dimostrato essere una ...Alle 7.40, lo showman è stato ospite di Luigi Santarelli nel corso di "Non Stop News", dal track sanremese della radio. Proprio da oggi, "Viva Rai2!" passa all'orario notturno, in coda al Festival di ...