Allarme bomba a Sanremo | il racconto di Facchinetti

(Di martedì 6 febbraio 2024) News tv. . Fra poche inizierà il settantaquattresimo Festival di. Per la quinta volta di seguito alla guida di2024 ci sarà Amadeus, il quale sarà accompagnato sul palco da diversi personaggi famosi: Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello. Ieri sera, 5 Febbraio 2024, nella città dei fiori è scoppiato il caos: è stato lancianto un. I presenti sul luogo, tra cui, hanno raccontato i fatti.Leggi anche: Festival di2024, salta un ospite: è arrivata la smentita ufficiale Leggi anche: “2024”, ecco chi sarà il vincitore: il nome a sorpresa in classifica Leggi anche: Amadeus dice addio al “Festival di”: le indiscrezioni su chi ...

Momenti di paura a Villa Nobel a Sanremo, dove era in corso un party per il Festival . L'edificio è stato evacuato per un Allarme bomba , dopo una ... (iltempo)

Un alla rme bomba ha mandato in tilt le attività alla sede di Radio Mediaset a Sanremo, in particolare Villa Nobel, forzando l’evacuazione del ... (tutto.tv)

A Sanremo è scattato un' alla rme bomba durante una cena in corso a Villa Nobel, alla quale erano presenti molti dei cantanti in gara. L'accaduto è ... (fanpage)

A poche ore dal via alla 74esima edizione del Festival di Sanremo , un alla rme bomba spaventa la cittadina ligure e alcuni degli artisti in gara. ... (tpi)

C’erano Negramaro e The Kolors, Sangiovanni e Ghali, La Sad, Dargen D’Amico e tanti altri ospiti alla festa organizzata ieri sera a Villa Nobel a Sanremo, interrotta bruscamente dall’arrivo della ...A poche ore dal via alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, un allarme bomba spaventa la cittadina ligure e alcuni degli artisti in gara. Nella serata di ieri, lunedì 5 febbraio, intorno alle 2 ...Un momento di panico, con di colpo la sala piena di artisti e staff senza neanche le giacché o le borse, a causa di un non meglio specificato allarme bomba. Questa la notizia che è girata. Pericolo ...