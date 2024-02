Allarme bomba a Sanremo | erano presenti tutti i cantanti che sono stati evacuati

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il Festival diinizia col botto, ini sensi. A 24 ore di distanza dall’inizio della kermesse canora, unè arrivato a una festa organizzata conche per sicurezzafatti evacuare. Il fatto è successo a Villa Nobel dove si stava tenendo una festa organizzata dalle Radio di Mediaset. Come riportato da RaiNews: “La polizia è intervenuta intorno alle 23 ed ha invitato iad abbandonare la festa, senza neanche prendere i cappotti. Sul posto attesi anche gli artificieri per le bonifiche necessarie. Aurelia bloccata in direzione di Taggia“. “C’è stato un, stavamo scherzando ma stiamo...