Allarme bomba a Sanremo | ecco cosa è successo e gli artisti coinvolti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 febbraio 2024) Momenti di forte tensione, a poche ore dall’inizio dell’edizione 2024 del Festival di. A seguito di un, infatti, è stata sgomberata in gran fretta Villa Nobel, dove era in corso una cena di Radio Mediaset alla presenza di diversi degliimpegnati nella kermesse condotta da Amadeus. Le cause dello sgombero sono da far risalire a una telefonata anonima che annunciava la presenza di un ordigno. La polizia è subito intervenuta creando una zona di interdizione attorno alla villa: successivamente sono arrivati i nuclei cinofili antiesplosivo. Gli agenti hanno ampliato la zona rossa e chiuso la strada in entrambe le direzioni. Stando a quanto riportato dall’Adnkronos, l’sarebbe scattato a seguito di una telefonata anonima arrivata al centralino del commissariato, che ...