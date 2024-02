Alfa a rischio esclusione a Sanremo 2024 | lo spoiler di Vai

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024) Non èsenza almeno un cantante a. Stavolta è toccato ad. Il cantante è approdato tra i Campioni nel, dopo essere stato escluso dalle selezioni dei giovani l’anno scorso a causa dell’influenza che gli ha impedito di sostenere l’audizione dal vivo. Ora non c’è malattia che tenta: l’errore è stato il suo. Cosa è successo?ha pubblicato su Instagram, tr ale storie, un breve video n cui suona e cantava beatamente la canzone Vai, che porta in gara al Festival di. Nulla di così sbagliato, se fosse stato fatto tra qualche ora. Il problema è che invece le canzoni del Festival devono restare inedite fino alla prima esibizione ed è fatto divieto agli artisti di cantarle in cogestì diversi rispetto a quelli predisposti per ...