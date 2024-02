Alessio Falsone | chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello | spunta un video shock

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 6 febbraio 2024)è stato annunciato comeingresso delnella puntata di lunedì 5 febbraio 2024, il neoè da poco entrato nella casa e già iniziato a far discutere per unche èto in cui è stato accusato di omofobia. Vediamo nel dettaglio chi è l’inquilino: quanti anni ha, dove abita, che lavoro fa e soprattutto quali retroscena sono emersi sulla sua vita privata., età e lavoroFalcone è nato a Milano il 25 settembre 1992. Sin da piccolo ha una forte passione per il calcio, che lo porta a giocare come attaccante in Serie C con la squadra Milazzo. Nel novembre 2022 è diventato allenatore ...